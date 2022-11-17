Фото: Нина Соколова

Два молодых орловца угнали велосипед из подъезда. На них завели уголовное дело.

На двух молодых людей, идущих с велосипедом в четыре часа утра по Наугорскому шоссе, обратили внимание сотрудники патрульно-постовой службы. Увидев полицейскую машину, она занервничали, а при разговоре с сотрудниками стали называли чужие персональные данные и не могли определиться, кому же на самом деле принадлежит двухколесный транспорт.

В итоге один из них попытался убежать, но был задержан. Обоих отвезли в городской отдел полиции. Туда же утром обратилась местная жительница, у которой накануне с лестничной площадки пропал велосипед. Как оказалось, его описание полностью совпало с тем велосипедом, который везли те самые молодые люди.

- В отношении двух 21-летних орловцев следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Похищенное имущество изъято и будет возвращено владелице, - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.