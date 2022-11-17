Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова

Жители Орловской области за два дня собрали пятитонную посылку для танкистов. Сегодня груз отправят на передовую. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Андрей Клычков.

Общий вес посылки для танковых и ремонтных подразделений составил более 5 тонн. В нее вошли продукты питания, 100 пар зимних берц, шапки, рации, наборы инструментов, ноутбук, принтер, сварочные аппараты, теплая одежда, спецкостюмы, сапоги резиновые, нательное белье, носки и термостельки, специальные рукавицы для работы с техникой, печки-буржуйки, термобелье, лекарства, лопаты, топоры, пилы, комплекты буксировочных тросов, сигареты и многое другое.

– Всем неравнодушным представителям общественности и бизнеса – очередное большое спасибо! Горжусь регионом, горжусь его жителями. Благодарю за неоценимый вклад в общее дело. Надо помогать здесь и сейчас! Самое главное – мы поддерживаем не просто армию, а наших с вами родных и близких – земляков, отцов и сыновей, родственников и знакомых, помогаем себе стать лучше и делаем лучше Родину. Спасибо друзья! Двигаемся дальше, - отметил глава региона.