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НовостиОбщество17 ноября 2022 13:35

Орловцу восстановят удостоверение ликвидатора катастрофы на ЧАЭС после вмешательства прокуратуры

Документ мужчина потерял 30 лет назад
Нина СОКОЛОВА

Орловцу восстановят удостоверение ликвидатора катастрофы на ЧАЭС после вмешательства прокуратуры. Документ мужчина потерял 30 лет назад.

Житель города Болхов, являющийся инвалидом 2-ой группы, проходил сборы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1998 году.

Мужчина получил соответствующее удостоверение, правда, через четыре года его потерял. За получением дубликата удостоверения орловец несколько раз обращался в соцзащиту. Но каждый раз ему отказывали.

Для восстановления социальных прав мужчины районная прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием признать статус участника ликвидации последствий на чернобыльской АЭС и выдать жителю региона положенный дубликат удостоверения.

По информации прокуратуры Орловской области, Советский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение судебного акта находится на контроле.