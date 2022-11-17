Орловцу восстановят удостоверение ликвидатора катастрофы на ЧАЭС после вмешательства прокуратуры. Документ мужчина потерял 30 лет назад.

Житель города Болхов, являющийся инвалидом 2-ой группы, проходил сборы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1998 году.

Мужчина получил соответствующее удостоверение, правда, через четыре года его потерял. За получением дубликата удостоверения орловец несколько раз обращался в соцзащиту. Но каждый раз ему отказывали.

Для восстановления социальных прав мужчины районная прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием признать статус участника ликвидации последствий на чернобыльской АЭС и выдать жителю региона положенный дубликат удостоверения.

По информации прокуратуры Орловской области, Советский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение судебного акта находится на контроле.