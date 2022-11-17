Фото: СУПОНЕВА Ольга
В Орловской области рассекретили крупную нарколабораторию. Стражи порядка изъяли более 355 килограммов наркотиков.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области. В надзорном ведомстве утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника ОПГ, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков. Мужчина обвиняется в незаконном производстве наркотических средств и приготовлении к их производству.
По версии следствия, орловец совместно с другими членами ОПГ оборудовали лабораторию в доме Кромского района и производили в ней наркотики.
– Реализовать до конца свой умысел по сбыту наркотиков осужденный и его соучастники не смогли, поскольку их действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Орловской области, - сообщили в пресс-службе.
Стражи порядка изъяли из нарколаборатории незаконно произведенные наркотики и его производные общей массой более 355 килограммов, а также не менее 70 килограммов веществ, из которых могли быть изготовлены наркотики массой не менее 70 килограммов.
Уголовное дело рассмотрит Кромской районный суд.