Фото: Ломовская средняя школа

Девятиклассник из Орловской области вышел в финал всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту. В рамках конкурса Вадим Ветров вошел в десятку лучших программистов страны.

Про успехи школьника из Залегощенского района рассказали в правительстве области. Вадим Ветров учится в 9 классе Ломовской школы. Юный орловец вышел в финал всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту, проявив себя в решении реальных задач индустрии.

Сам конкурс направлен на выявление и развитие у детей интеллектуальных и творческих способностей, повышение познавательного интереса к технологиям искусственного интеллекта, а также создание условий для поддержки одаренных детей.

В рамках мероприятия Вадим посетил лекции ведущих экспертов Альянса в сфере искусственного интеллекта, поучаствовал в образовательных и профориентационных мероприятиях. С другими финалистами конкурса он отправился на экскурсию Музей криптографии и офис компании VK. А сотрудники этой компании взяли у Вадима интервью. Окончательные результаты олимпиады огласят 1 декабря.