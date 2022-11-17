Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области на покупку жилья для сирот направят более полумиллиарда рублей. Сумма предусмотрена на 2023 год.

Об этом на совещании с главами муниципальных образований сообщил руководитель регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Григорий Шайкин. По его словам, в 2022 году на обеспечение жильем детей-сирот выделили 470,4 миллионов рублей. В следующем году на эти же цели направят 513 миллионов рублей.

С начала 2022 года орловским детям-сиротам было предоставлено 15 жилищных сертификатов на сумму 27,7 миллионов рублей. Шесть человек уже приобрели себе жилье в собственность, остальные пока подбирают подходящий вариант.

Вместе с тем муниципальными образованиями области ведется работа по обеспечению детей-сирот жильем. Законтрактовано приобретение 203 жилых помещений для детей-сирот на общую сумму 359,3 миллионов рублей.