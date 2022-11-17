Фото: Ксения Тимофеева

В Орловской области предприниматели расскажут безработным, как зарабатывать деньги. Бизнесмены проведут мастер-классы.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. В Новосильском районе центра занятости населения пригласил временно не трудоустроенных орловцев на мероприятие. Оно состоится 23 ноября в 10.00 в Новосильском центре творчества в городе Новосиль, на улице Карла Маркса, 86а.

Мастер-класс проведут предприниматели, работающие в регионе. Они откроют секреты при «работе на себя», потенциальных возможностях и сложностях.

Планируется три мастер-класса: «Я – кондитер», «Разведение декоративных собак и кошек как бизнес: секреты, затраты, советы», и мероприятие, посвященное области декоративной косметики.

– Помимо того, слушатели мастер-классов получат информацию, как зарегистрировать ИП или самозанятость, какие нужны документы, какие меры поддержки предусмотрены от государства, - подчеркнули в пресс-службе.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (48673) 2-17-09.