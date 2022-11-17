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Орловец, «разувший» чужую иномарку, попал под статью. В полицию об инциденте сообщили очевидцы.

Житель областного центра начал снимать колеса с иномарки, припаркованной в жилом секторе, ночью. Это увидели прохожие и позвонили в полицию. На место сразу же отправился наряд. Правда, до его приезда, мужчина успел скрыться, так как его спугнули очевидцы. К этому моменту он успел снять всего два колеса и спрятать их неподалеку.

Личность похитителя правоохранители установили при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Так, полицейские задержали 39-летнего местного жителя. За покушение на кражу в отношении этого мужчины в отделе дознания возбудили уголовное дело.

В пресс-службе УМВД России по Орловской области рассказали, что сейчас орловец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.