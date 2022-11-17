Жителям Черноземья вернулась возможность оплачивать покупки смартфоном

Сбер возвращает бесконтактную оплату для владельцев Android-смартфонов с помощью сервиса SberPay. Чтобы пользоваться сервисом, достаточно подключить к нему любую карту «Мир» в мобильном приложении. Дополнительных приложений устанавливать не требуется.

Для оплаты просто разблокируйте телефон и поднести его к терминалу. Либо запустите SberPay через ярлык или из приложения, и вы сможете проверить баланс или поменять карту для оплаты, если к SberPay подключено несколько карт «Мир».

Сервис доступен на всех Android-смартфонах с технологией NFC и операционной системой версии 8.1 или выше. Чтобы начать пользоваться SberPay NFC, необходимо обновить приложение до версии 14.5.