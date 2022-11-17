В Орле подростковая преступность снизилась на 40%. Депутаты горсовета увидели результат профилактики.

Тему преступности среди молодежи города Орла затронули на заседании комитета городского совета по по образованию, культуре и социальной политике. Снижение зафиксировано за девять месяцев 2022 года, сообщила пресс-служба Орловского городского совета народных депутатов.

Начальник управления образования Сергей Шаров рассказал, что профилактические меры можно назвать действенными. Самой эффективной мерой оказалась работа подростков в экологических отрядах, а также летние смены в пришкольных лагерях.

Отмечено, что за девять месяцев не было преступлений среди несовершеннолетних, которые состоят на учете. Депутат Марина Франко выразила мнение, что работа психологов, помогающих подросткам в трудной жизненной ситуации, недостаточна.

В итоге депутаты решили предложить управлению образования Орла проанализировать работу и предоставить парламентариям информацию уже на следующем заседании комитета.