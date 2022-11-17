Фото: «Ливенская газета»

В Орловской области перезахоронили останки 12 красноармейцев. Имена героев установить не удалось.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, церемонию перезахоронения провели 16 ноября на мемориале «Ливенский щит» в деревне Жерновка Ливенского района Орловской области. На торжественном мероприятии собрались члены региональной общественной организации «Поисковый отряд «Подвиг», представители власти и местные жители.

Останки бойцов и командиров Красной Армии были найдены в ходе региональной акции «Вахта Памяти-2021», но предать останки земле в прошлом году не получилось из-за реконструкции мемориала.

– Всего в 2021 году за время проведения поисковых работ были подняты останки 12 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны вблизи селе Бараново и деревне Шлях Ливенского района, предположительно летом 1942 года во время оборонительной операции «Ливенский щит», - отметили в пресс-службе.

Имена найденных героев установить не удалось.