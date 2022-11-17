Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

В Орловской области почти 200 тысяч человек привились от гриппа. В регионе продолжается прививочная кампания.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, по состоянию на прошлую неделю уже привито 185 тысяч орловцев, это 26% от общего количества.

Для вакцинации орловцев в регион планируется поставить 338,8 тысяч доз вакцин. Этот объем рассчитан на 47% населения.

В настоящее время в область поступило 326 407 доз противогриппозных вакцин. Из них 261 961 доз для взрослых и 64 440 – для детей.

Прививочная кампания показана в первую очередь тем, кто имеет высокий риск заболевания и получения осложнений.

Записаться на вакцинацию от гриппа можно:

- по номеру 122;

- на портале «Госуслуги»;

- на портале «Электронная регистратура Орловской области»;

- в поликлинике по месту жительства.