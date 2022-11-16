Ждем разъяснений от правоохранительного блока: губернатор Андрей Клычков прокомментировал атаку на нефтебазу в Орловской области

Фото: Сергей Лежнев

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира Вконтакте прокомментировал атаку беспилотника на нефтебазу в селе Стальной Конь Орловской области. Инцидент произошел 16 ноября около 4 часов утра.

Глава региона заявил, что в настоящее время ведется работа по обеспечению безопасности региона.

– Было повреждение одного из резервуаров нефтехранилища. Без жертв. Без критических повреждений. Ждем разъяснений от правоохранительного блока по источникам, по причинам, по тому, что делать, чтобы максимально обезопасить территорию нашего региона. Эта работа сейчас ключевая. По линии Минобороны и по линии всего правоохранительного блока поставлена задача провести анализ произошедшего, - сказал Андрей Клычков.

Нефтебаза в селе Стальной Конь расположена примерно в 200 километрах от российско-украинской границы. В населенном пункте проживает около 700 человек. Орловские спасатели осенью 2020 года проводили учения на объекте. Тогда, по замыслу возникла опасность возгорания нефтепродуктов.

Губернатор после случившегося принял решение собрать заседание оперативного штаба. Оно прошло в закрытом от СМИ режиме. Также он опубликовал фотографию повреждения оболочки крупным планом, а в рамках эфира призвал орловцев не паниковать, но сообщил, что нужно создать все условия для готовности к любой ситуации.