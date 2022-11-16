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НовостиОбщество16 ноября 2022 14:08

Орловцы написали военно-патриотический диктант

На вопросы по истории отвечали 60 жителей региона
Нина СОКОЛОВА
Фото: "ОГТРК"

Фото: "ОГТРК"

Орловцы написали военно-патриотический диктант. На вопросы по истории отвечали 60 жителей региона.

Акция «Военно-исторический диктант» в Орле прошел в рамках Всероссийского дня призывника. Мероприятие состоялось в Мезенском педагогическом колледже и лицее № 4 в режиме видеоконференцсвязи.

По информации областного правительства, свои знания проверили около 60 человек. Это воспитанники центра военно-патриотического воспитания молодежи, юнармейцы, обучающиеся военно-учетным специальностям.

Вопросов, как и участников, было также 60. Задания посвятили истории и символике страны, а также вооруженным силам России. Бланки с ответами будут отправлены в Москву. Каждый участник получит сертификат. По результатам диктанта выберут победителей. Их наградят 9-10 сентября.