Фото: Ольга Супонева

Орловская прокуратура организовала проверку управляющей компании после обращения жителей. Жильцы пожаловались на то, что организация незаконно собрала подписи.

По поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина надзорные органы организовали проверку после обращения местных жителей, проживающий в домах на улице Андрианова, 12 и Октябрьской, 126 города Орла. Специалисты проверят деятельность компании «Содействие».

Как сообщала "Комсомолка", орловцы получили временную управляющую компанию на время смены на другую УК. Вскоре выяснилось, что якобы прошло собрание собственников, где «Содействие» снова стала управляющей компанией. Жители обращались в суд, полицию, прокуратуру и даже пришли за помощью к депутатам.

– Прокуратурой будет проверено соблюдение требований законодательства при организации и проведении общего собрания собственников жильцов многоквартирных домов, решение которого повлекло смену управляющей компании, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Специалисты дадут оценку действиям тех, кто собирал подписи. Ход и результаты проверки на контроле у прокуратуры.