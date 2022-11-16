Орловец требовал деньги у продавца магазина, угрожая ему ножом. Житель Ливен находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области. Ливенский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение во уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в разбое.

Следствие установило, что в октября 2022 года мужчина употребил алкогольный напиток и направился в один из магазинов города Ливны. С собой у него был нож. Зайдя в помещение, он стал требовать деньги у персонала и хотел бесплатно приобрести выбранные на прилавке продукты.

Скрыться с места преступления у мужчины удалось. Но теперь делом будет заниматься Ливенский районный суд.