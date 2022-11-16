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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 13:42

Орловец требовал деньги у продавца магазина, угрожая ему ножом

Житель Ливен находился в состоянии алкогольного опьянения
Сергей Силаев

Орловец требовал деньги у продавца магазина, угрожая ему ножом. Житель Ливен находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области. Ливенский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение во уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в разбое.

Следствие установило, что в октября 2022 года мужчина употребил алкогольный напиток и направился в один из магазинов города Ливны. С собой у него был нож. Зайдя в помещение, он стал требовать деньги у персонала и хотел бесплатно приобрести выбранные на прилавке продукты.

Скрыться с места преступления у мужчины удалось. Но теперь делом будет заниматься Ливенский районный суд.