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В Орле за срыв сроков работ оштрафовали подрядчика. За неисполнение обязательств по контракту он заплатит 50 тысяч рублей.

Как исполняется законодательство при реализации нацпроекта «Жилье и городска среда» в областном центре проверила прокуратура Заводского района.

Предприятие «Дорстройтранс» заключило контракт на ремонт двора многоквартирного дома № 366 по улице Комсомольской еще в декабре прошлого года. Благоустройство территории должно было завершиться к началу июня этого года. Но подрядчик необходимые работы на объекте не закончил к этому времени.

- По указанному факту прокуратурой района в отношении генерального директора подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика, - сообщили в прокуратуре Орловской области.

По постановлению мирового судьи недобросовестного подрядчика наказали штрафом в размере 50 тысяч рублей. В законную силу судебный акт еще не вступил.