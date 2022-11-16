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НовостиСпорт16 ноября 2022 12:41

Юные орловчанки привезли бронзовые медали с международных соревнований по карате

Призы разыгрывали без малого 2 тысячи спортсменов
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба правительства региона

Фото: пресс-служба правительства региона

Юные орловчанки привезли бронзовые медали с международных соревнований по карате. Призы разыгрывали без малого 2 тысячи спортсменов.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Около 1,8 тысяч человек поучаствовали в спортивном состязании в Санкт-Петербурге.

Орловскую область представлили Алиса и Алена Найденковы, и Мария Альшанова. Алена уступила в полуфинале, но в матче за третье место вырвала победу за две секунды до конца схватки. Алиса проиграла в первою бою крупно, но смогла собраться и выиграла остальные поединки. В итоге юные орловчанки получили бронзовые медали.

Мария Альшанова заняла пятое место. Девочек тренирует шестикратный чемпион России, мастер спорта по карате Александр Калинин.