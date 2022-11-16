В районах Орловской области до конца года появятся 100 новых контейнеров для сбора мусора

.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Орловской области, УК «Зеленая роща», закупила на днях 100 новых мусорных баков. Это металлические баки толщиной стенки 2,5 миллиметров и объемом 0,75 кубических метров.

Как отмечает главный инженер УК «Зеленая роща» Роман Субботин, это довольно выгодное приобретение, поскольку толщина в 2,5 миллиметров – важная качественная характеристика для мусорного контейнера, они прочные, служат дольше, чем баки с более тонкой стенкой.

«В тарифе регионального оператора заложена доля на приобретение и ремонт контейнеров. И хоть это только один процент от годовой выручки, тем не менее, благодаря этому, мы регулярно пополняем и обновляем инфраструктуру. Сейчас «Зеленая роща» приобрела 100 новых контейнеров, которые будут устанавливаться в районах Орловской области. В приоритете населенные пункты, где с нуля необходимо организовать сбор и вывоз мусора. Обязательное требование, чтобы под контейнер была оборудована площадка с твердым покрытием. Всего в этом году мы приобрели 471 новый контейнер, в следующем году планируем купить около 560. Это позволит создать дополнительные места и расширить охват сбора и вывоза ТКО в регионе», - отмечает Александр Муромский, директор компании «Зеленая роща».

По информации Романа Субботина, 100 новых контейнеров будут установлены в Колпнянском, Кромском, Новодеревеньковском, Свердловском, Хотынецком, Урицком и Должанском районах.