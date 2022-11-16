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В Орле депутаты отреагировали на «крик о помощи» местных жителей. Орловцы рассказали народным избранникам о нарушениях в работе управляющей компании.

Жалобы жителей домов по улице Андриянова, 12 и Октябрьской, 126 депутаты выслушали на заседании профильного комитета по ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба Орловского городского совета народных депутатов.

– Со стороны, пришедших на заседание горожан, это был буквально крик о помощи. Жители рассказывают, что управлением их домов компания не занимается, не реагирует на заявки собственников, не отвечают на телефонные звонки, осуществляет лишь сбор средств, - сообщили в пресс-службе.

УК временно была предоставлена городской администрацией, до того как жители не определятся с управляющей организацией. Жильцы выбрали в августе другую УК. Однако орловцы сильно удивились, что «Содействие» снова была выбрана как управляющая компания. Они обратились в суд, полицию и прокуратуру, а затем стало известно, что орловцы вынуждены платить деньги по квитанциям.

– Самое интересное, что большинство собственников даже не знали о том, что эта УК проводила собрание и те подписи, которые стоят в реестре голосования, вовсе не их подписи. Кроме того, там стояли подписи людей, которые уже умерли, а часть просто не живут в Орле, - рассказала местная жительница.

В итоге председатель комитета Илья Жуков предложил обратиться в надзорные органы от городского совета, чтобы прокуратура разобралась с вопросом. Решение было поддержано единогласно.