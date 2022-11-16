Фото: пресс-служба городской администрации

В Орле предложили вернуть лыжню в Медведевский лес. Тему затронули депутаты городского совета.

О подготовке города Орла к зимнему сезону говорили на заседании профильного комитета по образованию, культуре и социальной политике. Об этом сообщает пресс-служба Орловского городского совета народных депутатов.

Количество городских ледовых площадок останется на уровне прошлого года, а при школах зальют катки для хоккеистов и любителей коньков.

Заместитель председателя горсовета Владимир Негин предложил обратиться в УМВД с просьбой приближения патрульных нарядов полиции к каткам и другим объектам. Затронули и вопрос, волнующий орловцев-лыжников.

– Мы понимаем, что формально это за территорией города, но туда привыкли ходить не только жители Северного района, там со всего города физкультурники собирались. Необходимо найти возможность снова оборудовать там лыжню, - высказала мнение председатель комитета Татьяна Малыгина.