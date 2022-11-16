Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В деревне под Орлом горела электрическая подстанция. Причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, возгорание произошло рано утром 15 ноября в деревне Некрасовка Орловского МО. Огонь удалось потушить после обесточивания подстанции.

«Совершенно штатная ситуация. Вчера произошло короткое замыкание, вышел из строя переключатель, и случилось задымление. Возгорание устранили в тот же день в интервале нескольких часов», - рассказали «Комсомолке» в Орелэнерго.

В результате пожара выгорел отсек подстанции. Никто не пострадал. Всего за последние сутки орловские пожарные выезжали на происшествия 17 раз. Из них десять – на тушение возгораний, 7 – на помощь населению.