Фото: Ольга Супонева

Орловцев из районов осмотрят врачи областной клинической больницы. Медики уже начали выездную работу.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В ноябре 2022 года областной департамент здравоохранения решил организовать выездную работу врачей областной клинической больницы в районах. Бригада кардиологов и неврологов уже побывала в Свердловском, Залегощенском, Сосковском, Малоархангельском районах.

В пятницу, 18 ноября, специалисты поедут в Глазуновскую ЦРБ. Следующими станут Троснянский и Дмитровский районы. К визиту бригады отбирают сложных пациентов, которые могут проконсультироваться с узконаправленными специалистами.

Бригада уже осмотрела свыше 400 человек. Часть пациентов отправляется в областную столицу для дальнейшей консультации.