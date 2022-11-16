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НовостиОбщество16 ноября 2022 9:48

Орловцев из районов осмотрят врачи областной клинической больницы

Медики уже начали выездную работу
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

Орловцев из районов осмотрят врачи областной клинической больницы. Медики уже начали выездную работу.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В ноябре 2022 года областной департамент здравоохранения решил организовать выездную работу врачей областной клинической больницы в районах. Бригада кардиологов и неврологов уже побывала в Свердловском, Залегощенском, Сосковском, Малоархангельском районах.

В пятницу, 18 ноября, специалисты поедут в Глазуновскую ЦРБ. Следующими станут Троснянский и Дмитровский районы. К визиту бригады отбирают сложных пациентов, которые могут проконсультироваться с узконаправленными специалистами.

Бригада уже осмотрела свыше 400 человек. Часть пациентов отправляется в областную столицу для дальнейшей консультации.