Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Орловец пришел домой к знакомому и убил его ножом. Дело передано в суд.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области. Следствие установило, что 36-летний мужчина был дома у 46-летнего местного жителя, с которым они были знакомы. Во время застолья мужчины распивали спиртные напитки, после чего возникла ссора.

Убийство произошло в декабре 2021 года. Местный житель взял нож и ударил потерпевшего в шею, грудь и поясницу, от чего последний скончался на месте. Специалисты провели необходимый комплекс экспертиз для установления обстоятельств преступления.

– Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ведомства.