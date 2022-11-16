Фото: Сергей Лежнев

В Орловской области собирают посылку для танкистов и ремонтных бригад, участвующих в СВО. Доставить груз бойцам планируют 18 ноября.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев. В посылку войдут сварочные аппараты, графитовые электроды, наборы для пайки, буксировочные стропы, наборы инструментов для работы с танками, комплекты отверток и ключей, молотков и кувалд, отрезных кругов, сверл по металлу, болгарок, газовых резаков, печей-буржуек.

Вместе с этим для военнослужащих приобретут шапки, зимнюю обувь, перчатки, утеплители, лопаты, бензопилы, продукты питания и медикаменты, По всему этому перечню уже идёт закупка.

- Спасибо всем, кто вместе с нами продолжает добрую миссию помощи нашим военнослужащим. Эта поддержка добавляет им сил и уверенности, укрепляет боевой дух. Уныние, паника и разобщенность – это то, чего хочет от нас сегодня враг. Но не дождется! Мы никогда не опустим руки и всегда будем поддерживать своих!, - отметил советник главы региона Сергей Лежнев.