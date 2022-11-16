С полным отчетом можно ознакомиться на сайте администрации

В Орле в парке «Дворянское гнездо» специалисты обнаружили свыше 200 больных деревьев. Они обследовали площадь 3,7 гектара.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Специалисты Рослесозащиты завершили лесопатологическое обследование 15 ноября.

Каждое дерево прошло обследование. В сквере растут следующие виды: береза, вяз, лип, ясень, остролистный и ясенелистный клен, тополь, каштан, ива, груша, серая ольха, яблоня и груша. Каждое дерево прошло обследование. Часть деревьев гниют, часть – болеет бактериальными инфекциями.

– На территории обследованного участка выявлено 216 аварийных деревьев, при сильном ветре представляющих угрозу жизни и здоровью людей. Они пронумерованы синей и оранжевой краской, проведены их замеры, определены координаты по GPS-навигатору, - говорится в заключении.