Фото: управление Росгвардии по Орловской области

В торговых точках Орла поймали 12 воришек. Недобросовестные покупатели пытались пронести товар мимо кассы.

За неделю наряды вневедомственной охраны выезжали по тревожному сигналу почти сотню раз. В сетевых торговых точках каждого района областного центра силовики пресекли мелкие хищения и кражи.

Так, были задержаны 12 нарушителей в возрасте от 26 и до 67 лет. Большинство из них ранее уже получали административку. Все они пытались вынести из магазинов товары, не оплатив их. Воришки брали продукты, бытовую химию, алкоголь, одежду и обувь. Они были задержаны и переданы в полицию для дальнейших разбирательств.

- С начала текущего года экипажи групп задержания свыше полутора тысяч раз выезжали на охраняемые объекты по тревожным сигналам, пресекли более 350 правонарушений, задержали и передали в органы внутренних дел около 150 граждан, подозреваемых в совершении различных противоправных деяний, - отметили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.