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Билет на поезд для орловцев стал дешевле. Стоимость проезда упала практически на 2 %.

Статистику роста и снижения цен в октябре текущего года приводит Орелстат. Так, по сравнению с сентябрем на потребительском рынке области тарифы с ценами на товары и услуги в среднем подросли на 0,3 %. А если сравнивать с октябрем прошлого года, больше они стали на целых 13,8 %.

Конкретно на услуги цены увеличились на 0, 6 %. На 4 % подорожала почтовая связь. За телефонную и междугородную связь орловцы платят на 10 % больше. Плата за пользование потребительским кредитом подросла на 5, 6 %. Помимо этого, в Орловской области отметили снижении стоимости проезда в поездах дальнего следования. Она снизилась на 1,9 %.

Также повышение цен затронуло продукты и ряд непродовольственных товаров.