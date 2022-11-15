Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орловской области подорожали колготки, аспирин и дизельное топливо. Цены на непродовольственные товары подросли на 0,2 %.

За месяц в регионе дороже стали некоторые товары непродовольственного сегмента. Так, с сентября по октябрь этого года цены на женские колготки поднялись на 9,5 %, дороже стали стоить детские матрасы, гели для душа и USB-флешки. Также отметился рост цен на аскорбиновую кислоту. Теперь аскорбинку можно купить в аптеках примерно за 18 рублей. Еще на 7% подорожал аспирин, на 5 % - поливитамины, на 3, 5 % - корвалол.

Вместе с этим есть и товары, стоимость на которые снизилась. По данным Орелстата, подешевели детские туфли, школьные юбки и ранцы, крем для рук и компьютерные мониторы. Так, в среднем обувь для детей можно купить практически за 1300 рублей, а школьный рюкзак – за 1800 рублей. Еще снизились цены на аппарат для измерения давления.

Также в октябре цена дизельного топлива выросла на 1,4 %, а бензина – на 0,1 %. Ниже стала плата только за газовое моторное топливо.