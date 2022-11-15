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В Орловской области пустили в оборот шесть тонн меда неизвестного происхождения. В ситуации разбирались специалисты Россельхознадзора.

Анализ данных информационной системы «Меркурий» провели осенью этого года. Так, сотрудники Управления Россельхознадзора выявили факт ввода в оборот шести тонн пчелиного меда неизвестного происхождения. Данные о продукции ливенский предприниматель внес в систему сведений посредством инвентаризации.

Помимо того, в прошлом году этот же индивидуальный предприниматель оформил документы на 171 тонну меда, а в этом - на 30 тонн. У мониторинговой группы возникли сомнения в достоверности предоставленной информации. Дело в том, что на предпринимателя зарегистрирована пасека на 250 пчелосемей, и такое количество меда она произвести никак не может.

- Информация о деятельности ветеринарных специалистов и предпринимателя направлена в правоохранительные органы для принятия мер в рамках компетенции. Предпринимателю выдано предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований, - рассказали в пресс-службе ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.