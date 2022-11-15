Фото: Болховское благочиние

Орловский священник передал участникам СВО мобильный рентген-аппарат. Средства на эту установку собирали все желающие.

Как рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, благочинный храмов Болховского округа протоиерей Александр Кузнецов доставил аппарат в военно-полевой госпиталь, где лечатся раненые участники СВО. Помимо рентгена установка способна выполнять функции УЗИ.

Вместе с рентген-аппаратом священник привез бойцам карманные молитвословы, иконки, письма и рисунки детей со словами поддержки.

– Также отец Александр передал в госпиталь лекарства, тонометры, кислородные баллоны, костыли, средства для проведения хирургический операций, продукты, одежду, средства гигиены, раскладные столики и т. д, - отметили в митрополии.

В конце встречи протоиерей благословил наших бойцов на служение Отечеству.