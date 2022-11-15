Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В шести орловских ЦРБ установили новое радиологическое оборудование. Больницы пополнились флюорографами, маммографами, а также стационарными и передвижными рентгеновскими аппаратами.

Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, новое оборудование появилось в Глазуновской, Колпнянской, Дмитровской, Кромской, Мценской, Плещееевской ЦРБ, а также Поликлинике №3, Орловской областной клинической больнице и Орловском онкодиспансере.

– До конца года Орловская областная клиническая больница получит новый компьютерный томограф, который позволит проводить исследования сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии, - рассказали в депздраве. Вместе с тем в декабре в Орловском онкодиспансере планируют установить аппарат дистанционной гамматерапии.