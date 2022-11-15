Фото: Ольга Супонева

В Орловской области синоптики прогнозируют снегопад с 16 ноября. Публикуем подробный прогноз на неделю.

Как сообщает Росгидрометцентр, на текущей неделе выпадет снег. Он может выпасть уже во вторник 15 ноября. Температура будет колебаться около нулевой отметки, давление – 747 мм рт. ст., северный ветер – 3 м/с.

В среду 16 ноября столбики термометров покажут +1 до -5. Можно ожидать и снег, и дождь. Давление – 738 мм рт. ст. Юго-западный ветер подует со скоростью 5 м/с.

В четверг 17 ноября температура будет находиться в диапазоне от -2 до -5, возможен снег. Южный ветер подует со скоростью 7 м/с. Давление – 739 мм рт. ст.

В пятницу 18 ноября похолодает, днем столбики термометров покажут -4, а ночью - 8. Восточный ветер – 5 м/с, давление – 738 мм рт. ст.

Суббота 19 ноября также может принести снег, на небе будет облачно. Слабый восточный ветер подует со скоростью 1 м/с, давление – 743 мм рт. ст. Температура днем - 4, а ночью опустится до - 10.

Последний день недели 20 ноября выдастся прохладным, но солнечным, как и суббота. Юго-западный ветер подует со скоростью 2 м/с, температура не поднимется выше -8 днем и - 15 – ночью. Давление – 757 мм рт. ст.