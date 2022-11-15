Фото: Ольга Супонева

Орловцам придется потратиться на продукты для завтрака. В октябре 2022 года в Орловской области подорожали яйца, злаковые хлопья, баранки и чай.

По данным Орелстата, цены на продовольственные товары выросли на 0,3%. Заметнее всего выросла стоимость куриных яиц на 14,4% (средняя цена составила 72,15 рубля за десяток), хлопьев из злаков на 10,7% (573,20 рубля за килограмм), бараночных изделий на 9,3% (218,92 рублей за килограмм), какао на 9,1% (995,54 рублей за килограмм), чая черного байхового пакетированного на 5,2% (90,75 рублей за 25 пакетиков).

Из товаров плодоовощной группы подорожали бананы на 32,9% (103,72 рубля за килограмм), апельсины на 31,4% (132,79 рубля за килограмм), помидоры свежие на 18,3% (95,67 рублей за килограмм), груши на 6,7% (164,66 рубля за килограмм), виноград на 5,8% (140,44 рублей за килограмм), огурцы свежие на 5,6 % (89,19 рублей за килограмм).

Вместе с тем подешевели гречка на 12,7% (99,00 рублей за килограмм), конфеты мягкие, глазированные шоколадом на 9,2% (394,66 рубля за килограмм), кетчуп на 7,6% (238,93 рублей за килограмм) и сахар-песок на 7,0% (65,27 рублей за килограмм).

– Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по области на конец октября 2022 года составила 5167,99 рубля в расчёте на месяц. По сравнению с концом сентября 2022 года она возросла на 0,4% (по сравнению с декабрём 2021 г. - на 2,5%), - сообщили в Орелстате.