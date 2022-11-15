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Орловчанка отказалась вакцинировать собак от бешенства и получила предостережение. А также не позволила осмотреть животных специалистам.

Об этом рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. В октябре 2022 года ведомство получило информацию от управления ветеринарии, что жительница Орла не разрешила специалистам осмотреть и вакцинировать собак.

– Непредставление животных специалистам госветслужбы для осмотра, невыполнение их требований о проведении противоэпизоотических, в том числе карантинных, мероприятий создают угрозу возникновения и распространения особо опасных болезней, - сообщили в пресс-службе Управления.

Владелица четвероногих друзей получила предостережение о недопустимости нарушения установленных требований.