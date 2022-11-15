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НовостиОбщество15 ноября 2022 11:51

Орловского губернатора Андрея Клычкова попросили вдвое увеличить региональную выплату мобилизованным

Сейчас она составляет 50 тысяч рублей
Сергей Силаев
Фото: Нина СОКОЛОВА/Архив "Кп"

Фото: Нина СОКОЛОВА/Архив "Кп"

Орловского губернатора Андрея Клычкова попросили вдвое увеличить региональную выплату мобилизованным. Сейчас она составляет 50 тысяч рублей.

Соответствующий запрос направил главе региона руководитель регионального подразделения эсеров Руслан Перелыгин. Политик предложил поднять выплату до 100 тысяч рублей.

– Если в нашем регионе не хватает специалистов, то предлагаю обратиться к главам более успешных регионов за консультацией, - написал Перелыгин.

Напомним, в Тульской, Курской, Калужской областях мобилизованные получают по 100 тысяч, а в соседней Брянской – 200 тысяч рублей. Советник губернатора Сергей Лежнев сообщил «Комсомолке», что глава региона не рассматривает такую возможность.