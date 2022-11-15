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На Орловщине спустя 14 лет отменили карантинную зону по повилике. Упразднены 62 карантинные фитосанитарные зоны в 20 районах области.

Как сообщили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, карантинные зоны на общей площади 3644,2 га были установлены осенью 2008 года. В течение 14 лет здесь проводился комплекс агротехнических и химических мероприятий по борьбе с сорняком.

– Факты ликвидации очагов повилики и её отсутствие в карантинных фитосанитарных зонах подтверждены данными карантинных фитосанитарных обследований и заключениями о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинных объектов, выданными подведомственным Россельхознадзору ФГБУ ВНИИЗЖ, - сообщили в ведомстве.

Принятые меры позволили полностью уничтожить очаги вредоносного растения.