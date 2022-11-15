Фото: пресс-служба городской администрации

В Орле на Красном мосту будет трудиться на 30 человек больше. Они приступят к работе 15 декабря.

Работы на главной артерии города продолжаются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На сегодняшний день 125 специалистов «Уваровской ПМК-22» находятся на объекте. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Орла.

– Бригады ООО «Уваровская ПМК-22» уже приступили к последнему этапу бетонирования подпорной стенки — элемента в конце Красного моста, который служит для въезда на него машин. В данное время ведётся работа по армированию плиты проезжей части со стороны Железнодорожного района, - пояснили в пресс-службе городской администрации.

25 новых специалистов привезут из Тулы. Сегодня, 15 ноября, за ними отправится автобус. Через месяц 30 человек присоединятся к остальным рабочим.