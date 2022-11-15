Фото: пресс-служба городской администрации

В Орле завершается благоустройство территории у КДЦ «Металлург» Объем выполненных работ составляет 96% В дальнейшем подрядчику предстоит установить малые архитектурные формы, засеять газоны и за свой счет устранить появившиеся дефекты. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. – Если измерить главную точку притяжения Северного района в цифрах, получится такая математика: 6 970 квадратных метров плитки, 2 805 квадратных метров асфальта, 1 300 квадратных метров резинокорта и 300 квадратных метров дробленной коры; 1 650 многолетних растений, 1 390 кустарников и 65 деревьев, 4 225 квадратных метров живого газона; 107 фонарей, 20 прожекторов и 19 видеокамер, - отметили в администрации города. Напомним, территорию у КДЦ «Металлург» не приводили в порядок почти полвека, а точнее 45 лет. В ее преображение вложат 82,6 миллиона рублей. Ремонтом площади занимается местный подрядчик - фирма «Орелэнерго». Работы подрядчик должен был завершить к 1 августа текущего года.