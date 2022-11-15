В Орле полиция проведет проверку после инцидента с продажей носков для участников СВО

В Орле полиция проведет проверку после инцидента с продажей носков для участников специальной военной операции. С обращением к начальнику ведомства обратился заместитель мэра города.

Ранее в средствах массовой информации появилась информация о том, что орловчанка связала носки для участников специальной военной операции, а после увидела их на прилавке Южного рынка. По словам автора поста женщина стало плохо, она вызвала скорую помощь.

Пресс-служба городской администрации отмечает, что в городе три точки для сбора гуманитарной помощи для бойцов. Одна из находится на улице Октябрьской, 30 и работает в будни а 9.00 до 18.00. Две другие – ярмарки выходного дня. Они функционируют в субботу и воскресенье с 7.00 до 15.00 на улице Приборостроительной и площади Комсомольской.

– Источником данной публикации являлся фельдшер скорой помощи Дмитрий Серегин, который, с его слов, готов поделиться информацией с правоохранительными органами. На основании изложенную прошу проверить данную информацию и дать ей правовую оценку, - говорится в документе.

Обращение начальнику УМВД по городу Орлу направил заместитель мэра Вадим Ничипоров. Ранее главный полицейский Орла ответил на вопросы «Комсомолки».