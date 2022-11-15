Фото: Нина СОКОЛОВА

Бдительная орловчанка помогла предотвратить кражу из соседней квартиры. Женщина услышала, как разбили окно, и вызвала полицейских.

Жительница Северного района позвонила в полицию ночью. Она услышала звук разбившегося стекла в соседней квартире и шум. По адресу незамедлительно выехал наряд. Там правоохранители застали двух орловцев 38-ми и 30-ти лет, которые разбили окно чужой квартиры кирпичом. К моменту прибытия сотрудников мужчины уже успели собрать мобильные телефоны и другие вещи, чтобы вынести из жилища. Заметив полицейских, воришки попытались скрыться, но не смогли.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, на мужчин завели уголовное дело за покушение на кражу. По ходатайству следователя суд избрал орловцам меру пресечения в виде заключения под стражу