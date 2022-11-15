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Орловец отправится в колонию за хищение паспорта, хранение пороха и выстрел в полицейского. Он будет отбывать наказание 7 лет.

Делом занимались следственные органы. Расследование завершено. Мужчину признали виновным в четырех преступлениях: незаконном хранении пороха, изготовлении и хранение огнестрельного орудия, похищении паспорта и насилия в отношении представителя власти.

Суд и следствие установили, что ранее судимый 63-летний мужчина в течение 11 лет хранил в деревне Игинка Троснянского района порох, а осенью 2021 года самостоятельно изготовил оружие. 8 ноября того же года он выпил, пришел домой к соседу и отобрал у него паспорт.

Соседи вызвали полицию и попросили мужчину выйти из дома, чтобы объяснить, что произошло. В ответ он стрельнул по входной двери, за которой находились сотрудники ведомства. Никто не пострадал, орловца задержали.

– Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 80 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.