Фото: Артем Килькин

В Орловской области почти 500 многодетных семей наградят медалями. Указ о награждении подписал губернатор Андрей Клычков.

Накануне Дня матери памятную медаль «Многодетная семья Орловской области» и диплом вручат 493 семьям, воспитывающим трех и более детей. Исключением не станут опекунские и приемные семьи.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в настоящее время в Орловской области зарегистрировано 8 257 многодетных семей. В них воспитывается 27 430 детей, в том числе приемных. Еще 403 орловские семьи воспитывают пять и более детей.