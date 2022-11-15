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НовостиОбщество15 ноября 2022 8:18

Антон Старосельский уволился с поста вице-губернатора Орловской области

На должность заместителя губернатора Орловской области Старосельский был назначен в декабре 2020 года
Ирина КАБАНОВА
Фото: пресс-служба Орловского облсовета

Фото: пресс-служба Орловского облсовета

Антон Старосельский уволился с поста вице-губернатора Орловской области. На должность заместителя губернатора Орловской области Старосельский был назначен в декабре 2020 года.

Как стало известно «Комсомолке» из личных источников, близких к администрации главы региона, заместитель губернатора Орловской области и руководитель представительства региона при правительстве РФ Антон Старосельский написал заявление об увольнении.

«Указ уже подписан. Он больше не работает», - сообщил собеседник «КП».

Напомним, ранее правительство Орловской области покинули первый вице-губернатор Татьяна Крымова, глава департамента внутренней политики Алексей Брызгалов, руководитель департамента здравоохранения Станислав Шувалов, глава департамента промышленности Максим Петров, а также директор Корпорации развития Орловской области Николай Шин.

Антон Старосельский уволился с поста вице-губернатора Орловской области. На должность заместителя губернатора Орловской области Старосельский