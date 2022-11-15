Орловская бобслеистка завоевала шесть золотых медалей на старте сезона-2022/23

Анастасия Макарова (в центре). Фото с сайта Федерации бобслея России.

В Сочи состоялись первые старты сезона-2022/23 по бобслею – первенство России, всероссийские соревнования и Кубок страны. В турнирах приняли участие свыше 80 спортсменов из 12-ти регионов.

Главным триумфатором минувших соревнований стала орловская спортсменка Анастасия Макарова. Он собрала максимум медалей (шесть), причем все они – золотые.

Все медали и Кубки Анастасии Макаровой с соревнований в Сочи. Фото Анастасии МАКАРОВОЙ,

В рамках Кубка страны Настя победила в паре с Еленой Мамедовой (Краснодарский край) и стала лучшей в одиночных заездах. В первенстве страны и на всероссийских соревнованиях Макарова выиграла соревнования в монобобе и финишировала первой в паре с Алисой Ивановой (Краснодарский край). Отметим, что участница Олимпиады-2022 выступает за два региона – Орловскую область и Краснодарский край.

Кроме Макаровой, в Сочи отличились еще пять орловских спортсменов. Николай Гнездилов стал обладателем Кубка страны в заездах бобов-четверок вместе с Максимом Андриановым (Краснодарский край/Красноярский край), Максимом Жестянкиным (Краснодарский край/Иркутская область) и Дмитрием Лопиным (Краснодарский край).

В первенстве страны в заездах двоек серебро у Кирилла Бушуева (в паре с Вячеславом Поповым из Краснодарского края), бронза в активе Никиты Иванова – в паре с Григорием Волосковым (Краснодарский край/Иркутская область). У девушек в двойках второй финишировала Анастасия Дудкина (вместе со Снежаной Трофимец из Свердловской области). На бобах-четверках бронзу выиграли Иванов и Бушуев вместе с Поповым и Алексеем Кислицей (Краснодарский край).

На всероссийских соревнованиях пара Бушуев – Попов финишировала на третьем месте, а Дудкина – Трофимец – на втором. В четверках Игорь Крючков и Гнездилов вместе с Александром Бредихиным (Краснодарский край/Иркутская область), Алексеем Пушкаревым (Краснодарский край) заняли второе место, как и Бушуев и Иванов вместе с Кислицей и Поповым.