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НовостиСпорт15 ноября 2022 7:25

Орловские спортсменки выиграли первенство России по спортивному ориентированию

Турнир состоялся в Сочи
Алексей СЕРГУНИН
Анна Фомичева и Маргарита Баранчикова (в центре). Фото со страницы БУ ОО "СШОР №10" (Орловская область) в VK.

Анна Фомичева и Маргарита Баранчикова (в центре). Фото со страницы БУ ОО "СШОР №10" (Орловская область) в VK.

Сборная команда Орловской области по спортивному ориентированию приняла участие во всероссийских соревнованиях в Сочи. На черноморском побережье сражались более 1300 спортсменов. Воспитанницы СШОР № 10 Анна Фомичева и Маргарита Баранчикова победили в дисциплине "кросс - эстафета - 2 человека" в возрастной группе Ж-14 в рамках первенства страны.

Как ранее сообщал сайт orel.kp.ru, орловские ушуисты привезли 18 медалей со всероссийских соревнований.

Тем временем, орловская спортсменка Анастасия Фасхутдинова победила на международном турнире по кикбоксингу.