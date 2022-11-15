Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Под Орлом водитель фургона погиб после столкновения с «Камазом». Смертельное ДТП произошло поздно вечером на автодороге «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов».

О ДТП сообщила региональная Госавтоинспекция. 14 ноября в районе 73 километра дороги 38-летний водитель автомобиля «АФ-373521» врезался в «КАМАЗ 55102», который ехал в попутном направлении.

В результате аварии водитель автомобиля «АФ-373521» скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области произошло 12 ДТП, два человека пострадали, один погиб.