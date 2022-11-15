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В орловские техникумы и колледжи на бюджет поступили более трех тысяч человек. Бюджетные места были выделены по 69 программам среднего профобразования.

Про организацию приемной кампании в этом году рассказал заместитель руководителя Департамента образования Владимир Агибалов. Так, 18 профессиональных образовательных организаций области выделили 3 178 бюджетных мест для поступающих. Эти места распределили по 18 программам подготовки квалифицированных рабочих кадров и служащих, а также по 51 программе подготовки специалистов среднего звена.

В общей сложности в техникумы и колледжи Орловской области зачислили 3 339 жителей региона. Большинство из них поступили на базе основного общего образования и заняли бюджетные места. Из них 250 человек будут обучаться по договору об оказании платных услуг.

Прием на обучение по программам среднего профобразования продлится до 26 ноября.