Фото: Сергей Силаев

Более 40 процентов девятиклассников выбрали обучение в орловских техникумах. В основном абитуриенты идут в профессии медицинского и педагогического профиля.

Орловские девятиклассники и одиннадцатиклассники продолжают поступать в колледжи и техникумы региона. Среди предлагаемых программ обучения большей популярностью пользуются специальности медицинского, педагогического, автотранспортного профилей, а также и сферы услуг. К примеру, конкурс в Орловский базовый медколледж вырос до четырех человек на одно место.

Не обошлось и без изменений. В регионе ввели новые профессии и специальности среднего профобразования такие, как «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования», «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве».

По информации пресс-службы областного правительства, средний балл аттестата студентов, принятых в этом году по очной форме обучения, соответствует среднероссийским показателям. Кроме того, все заявления на обучение в техникумы орловцы подали через портал Госуслуг.