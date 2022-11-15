Фото: Ольга Супонева

Средний возраст орловцев увеличился на два года. Он составил чуть больше 43 лет.

Об итогах Всероссийской переписи населения 2020 года сообщил Орелстат. Так, в регионе преобладает численность представительниц прекрасного пола. Обусловлено это высокой смертностью мужчин. В 2020 году на тысячу орловцев приходилось 1200 орловчанок.

- За межпереписной период численность населения моложе трудоспособного возраста уменьшилась на 9,7 тысяч человек, граждан в трудоспособном возрасте – на 68,8 тысяч, старше трудоспособного возраста увеличилась на 4,9 тысячи человек, - отметили в Орелстате.

Кроме того, средний возраст жителей региона увеличился на 2,2 года и достиг 43,3 лет. На момент переписи в области проживало более трех тысяч долгожителей. Из них 19 орловцев отметили вековой юбилей.